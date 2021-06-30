Пластик, как артефакт: в Лондоне провели выставку одноразовых приборов

Уже в этом месяце в Европейском Союзе стартует запрет на использование пластиковых столовых приборов. Чтобы ознаменовать такое действительно важное изменение в обществе, два промышленных дизайнера провели выставку одноразовых принадлежностей.

Кай Линке и Питер Эккарт из Германии создали экспозицию "Археология ложки" (Spoon Archeology) для Лондонского биеннале по дизайну. На выставке они представили пластиковые столовые приборы, как археологические артефакты.

Читайте также Британец сделал 18 пластических операций, чтобы стать похожим на своего кумира: фото до и после

Артефакты культуры

Spoon Archaeology была организована и разработана как исследование, которое представляет пластик одноразового использования, выставленный как бы в "Музее естествознания".



Выставка одноразовых приборов в Лондоне / Фото londondesignbiennale

Экспозиция содержала примерно 1 400 единиц пластиковой посуды, в частности, типичные столовые приборы и другие нишевые инструменты, такие как дегустаторы для мороженого и вилки для коктейлей.



На выставке представили 1 400 пластиковых приборов / Фото londondesignbiennale

Их посортировали по цвету, форме и назначению, и разместили в стеклянных витринах, подобных тем, в которых выставляют антропологические находки.

Столовые приборы становятся артефактами культуры, которая должна измениться в корне, а не только путем замены пластиковых материалов на так называемые экологически чистые. Изменения должны коснуться нашей осведомленности об окружающем мире,

– отмечают дизайнеры.

Интересно то, что пластиковые экспонаты авторы собирали примерно 20 лет отдельно друг от друга. Говорят, что сначала они просто коллекционировали одноразовую посуду из любопытства, а потом уже как представители дизайнерского процесса.

Экспозиция в Лондоне длилась более 3 недель. Теперь, чтобы сделать архив более доступным, Эккарт и Линке создали страницу в инстаграме, посвященную Spoon Archaeology Exhibition. Там дизайнеры планируют делиться большим количеством изображений из коллекции, а также рассказывать о том, что они будут делать с ней дальше.