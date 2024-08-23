В Ботсване нашли второй по величине алмаз в мире: его вес поражает

В Южной Африке нашли уникальный алмаз, который является вторым по размеру среди всех когда-либо найденных людьми и крупнейшим среди существующих сейчас.

Обнаружила его канадская горнодобывающая компания Lucara Diamond на руднике "Карове" в Ботсване.

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Известно, что алмаз имеет вес 2492 карата или 498,4 грамма. Пока найденный драгоценный камень не получил собственного имени. Неизвестной остается и ювелирное качество камня. В компании Lucara Diamond о своих планах на находку ничего не сообщили.

Как удалось найти такого гиганта

Обнаружить уникальный камень помогла специальная рентгеновская технология Mega Diamond Recovery X-ray Transmission, которая разработана именно для поиска и извлечения в целом виде крупных драгоценных камней.

Компания установила ее в 2017 году, после того, как двумя годами ранее на том же руднике был найден большой алмаз.

Что известно о самом большом алмазе в мире

Первое место по величине уже более 100 лет занимает знаменитый "Куллинан", найденный в 1905 году в Южной Африке. Его вес до огранки составлял 3106,75 карата или 621,35 грамма.

Но почти сразу после обнаружения камня его раскололи на более чем сто частей. После огранки и полировки "Куллинан" стал частью сокровищницы британской короны. Самый крупный из ограненных обломков "Куллинана", бриллиант под названием "Большая звезда Африки" весом 530,2 карата, украшает скипетр короля Эдуарда VII.