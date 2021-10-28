Вторая жизнь: художник вырезает невероятные рисунки на опавших листьях – лучшие работы
Источник:BoredPanda
Осень – невероятно красивое время года. Все вокруг наполняется желто-красными красками, и невыразимо радует глаз. Кажется, что в этот период трудно сделать окружающий мир еще красивее, но художнику Канату Нуртазину удалось и это.
Канат собирает опавшие листья, и использует их как полотно для своего искусства – вырезает на них разнообразные рисунки. Они получаются настолько детализированными и деликатными, что, глядя на них, возникают сомнения в том, что такое действительно можно сделать собственноручно. Кропотливая работа, терпение и старание художника вызывают откровенный восторг.
Это интересно Бросайте кубики: что такое крэпс и как в него играть
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
#10
#11
#12
#13
#14
#15
Смотрите также 20 людей, которые создали не просто хэллоуинские тыквы, а настоящие произведения искусства