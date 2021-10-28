Вторая жизнь: художник вырезает невероятные рисунки на опавших листьях – лучшие работы

Осень – невероятно красивое время года. Все вокруг наполняется желто-красными красками, и невыразимо радует глаз. Кажется, что в этот период трудно сделать окружающий мир еще красивее, но художнику Канату Нуртазину удалось и это.

Канат собирает опавшие листья, и использует их как полотно для своего искусства – вырезает на них разнообразные рисунки. Они получаются настолько детализированными и деликатными, что, глядя на них, возникают сомнения в том, что такое действительно можно сделать собственноручно. Кропотливая работа, терпение и старание художника вызывают откровенный восторг.

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