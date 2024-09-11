"Врач" смотрел видео о том, как хирургически удалять камни из желчного пузыря.

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Как известно, врача зовут сваты Аджит Кумар Пури. Он является медиком больницы Ганпати в Саране, индийский штат Бихар. Сейчас его обвиняют в преждевременной смерти мальчика, которого он прооперировал, не имея должных знаний и навыков.

Как все было

Семья мальчика утверждает, что они привезли ребенка в больницу после того, как его несколько раз вырвало. Его госпитализировали, и симптомы утихли, но доктор Пури решил прооперировать мальчика, чтобы удалить камень в желчном пузыре, который вызывал рвоту.

Отправив отца подростка по делам, врач прооперировал его без согласия семьи, но это привело к внезапному ухудшению состояния мальчика. В конце концов, доктор Пури решил, что его следует перевести в другую больницу, но пациент умер по дороге, а, доктор сбежал, оставив тело на лестнице больницы Патни.

Мы госпитализировали его, и вскоре рвота прекратилась. Но врач Аджит Кумар Пури сказал, что его нужно прооперировать. Он провел операцию, смотря видео на YouTube. Позже мой сын умер,

– рассказал отец мальчика.

Где сейчас "врач"

Полиция подала жалобу на доктора Пури, и власти ждут результатов вскрытия. Тем временем беглого врача нигде не могут найти, что заставляет и семью жертвы, и полицию подозревать, что он не был настоящим врачом.

Справка. В Индии фальшивые врачи – не редкость. В начале этого года был обнаружен мужчина, который практиковал в Мумбаи, используя медицинский диплом своей жены. Несколько лет назад другой мужчина успел поработать в 16 частных больницах, выдавая себя за врача.