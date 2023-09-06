Вот так поворот: в США пьяный водитель вызвал полицию сам на себя

В США произошел курьезный инцидент с участием пьяного водителя. Мужчина перебрал с алкоголем, но добросовестно позвонил полицейским и сдал самого себя.

Случилось это после того, как мужчина выехал на встречную полосу.

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Инцидент произошел еще в марте этого года. Тогда полицейские были озадачены вызовом, поступившим от одного из водителей. Офис шерифа округа Ланкастер разместил запись видеорегистратора и фрагмент записи звонка пьяного водителя. Он заявил полицейским, что заметил другого водителя, ехавшего полосой движения в неправильном направлении.

Я еду по шоссе 77 к северу, и кто-то едет не по ту сторону дороги,

– сказал пьяный водитель.

Во время разговора мужчина жаловался, что из-за "нарушителя" он едва не попал в ДТП. Позже добавил, что таких водителей было несколько. Прибывший по вызову полицейский сразу заметил автомобиль, стоящий в обратном направлении к полосе движения. Водитель автомобиля предположил, что, по-видимому, "пропустил выезд".

Что выяснила полиция

Через несколько минут стало известно, что это был тот самый водитель, который обратился в полицию. Оказалось, что он был слишком пьян, чтобы понять, что ехал в неправильном направлении. Концентрация алкоголя в его крови почти вдвое превышала допустимый уровень.

После разговора с мужем его доставили в полицейский участок. Пока неизвестно, какое наказание ждет пьяного водителя за нарушение ПДД.