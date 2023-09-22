Американец, по имени Филипп Паксон, воспользовался Google Maps, которые неправильно показали ему дорогу.

Смотрите также Австралиец каждый день проезжает реку с голодными крокодилами: ради чего он это делает

Мужчина погиб в сентябре 2022 года, пытаясь проехать по поврежденному мосту в Гикоре, штат Северная Каролина. На Google Maps мост был помечен как исправный. К сожалению, мужчина в автомобиле упал в реку и погиб. Семья Паксона утверждает, что он погиб из-за того, что компания Google не обновила свои карты.

Родственники потерпевшего подали в суд на компанию, утверждая, что их приложение не показало, что мост обрушился за девять лет до этого.

Не зная местных дорог, он положился на Google Maps, ожидая, что они безопасно направят его домой к жене и дочерям. Из-за трагической случайности, осторожно управляя машиной в темноте и под дождем, он упал в ручей Сноу-Крик, где и утонул.

– говорится в заявлении адвокатов семьи.

Справка. Филипп Паксон, отец двоих детей, ехал домой после празднования девятого дня рождения своей дочери у друзей и в момент гибели находился в незнакомом районе. Его жена увезла двух дочерей домой раньше, а он остался, чтобы помочь с уборкой.

Как это прокомментировали в Google

Представитель Google заявил, что компания изучает эти обвинения. Дело было подано в гражданский суд округа Вейк. Местные жители неоднократно обращались в Google с просьбой внести изменения в онлайн-карты после обрушения моста 2013 года.