Однако новая марка вызвала немало недовольства и споров.
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Что известно о почтовой марке
Почтовую марку создала компания La Poste весной 2024 года, когда Франция делала последние приготовления к Олимпийским играм-2024. Сотрудница почты рассказала, что марку нужно поскрести, поднести близко-близко к носу и понюхать. Тогда люди смогут почувствовать запах багета.
Новая марка / Фото Universal Postal Union/X
В то же время парижские пекари считают, что марка даже близко не воспроизводит запах настоящего хлеба, который во Франции пекут уже более 100 лет. Журналисты привели мнения экспертов, работающих в парижских пекарнях.
Наши дрожжи нежные нежные. А это больше пахнет ванилью,
– объяснила менеджер пекарни Leonie Bakery Жанна Барер.
На портале подытожили, что во Франции в течение года выпекают 16 миллионов багетов в сутки. На сайте La Poste указано, что марка в честь багета стоит 1,96 евро, но тираж закончился, поэтому ее пока не купишь.