Поколение Z массово покупает винтажные кассеты, но не знает, как их воспроизводить

Поколение Z на волне одержимости всем винтажным начинает скупать кассеты. Правда, они даже представления не имеют, как пользоваться ими.

Так, скажем, 26-летняя Эми Кэмпбелл, которая приобрела альбом Кейси Масгрейв на кассете, не знала как ее воспроизвести.

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Она добавила, что несмотря на компактность кассет, их, в отличие от винила, трудно воспроизвести.

Вы должны быстро перематывать вперед, назад, делать паузы и воспроизводить, чтобы найти нужную песню,

– пожаловалась девушка.

Между тем родители детей, принадлежащих к поколению Z, радуется. Ведь возвращение в моду кассет и проигрывателей к ним, заставляет их вспомнить свою молодость.

Спрос на кассеты резко возрастает

Как мы видим, новейшие технологии не помешали молодым аудиофилам слушать музыку на старых устройствах. На самом деле продажи кассет выросли: в 2023 году их было продано более 430 000 – примерно в 5 раз больше, чем было продано почти десять лет назад.

Подобным образом продажи винила резко выросли в последние годы, превысив продажи компакт-дисков в 2023 году, частично благодаря фан-базам чрезвычайно популярных исполнителей, таких как Тейлор Свифт.