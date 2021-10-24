Вазу, купленную на барахолке, продадут на аукционе за тысячи долларов: как это возможно

Известный аукцион Heritage Auctions выставил на продажу редкую стеклянную вазу 1902 года, и ожидает выручить за нее немалую сумму. Лот является желанным для многих коллекционеров, но особенно интересным его делает то, что вазу купили в обычном благотворительном магазине.

Неизвестному покупателю она обошлась в 4,99 доллара (130 гривен), а сейчас появилась на обложке каталога аукциона Tiffany, Lalique & Art Glass, где будут представлены предметы декора в стилях модерн и арт-деко.

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Ваза оказалась творением австрийца Коломана Мозера, который был участником художественного движения Венского сецессиона. Он известен тем, что создавал книжные иллюстрации и другие произведения искусства.

Стеклянная ваза Loetz Argus – один из лучших примеров этой редкой модели, которые появлялись на рынке. Ее в комиссионном магазине на северо-западе Тихого океана нашел покупатель с совершенно проницательным взглядом,

– рассказала директор отдела декоративного искусства и дизайна Саманта Робинсон.

Редкая ваза Loetz Argus / Фото Heritage Auctions

Аукцион состоится уже 28 октября. Ваза станет одним из 424 лотов. Предварительно эксперты оценивают ее стоимость в 10 000 – 15 000 долларов (263 000 – 394 000 000 гривен), а это минимум в 2000 раз больше предыдущей цены.

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