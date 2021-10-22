Мужской портрет, на котором, как выяснилось позже, изображен другой художник Дэвид Доусон, британцы купили всего за 12 фунтов стерлингов (430 гривен). О его реальной ценности они не догадывались.

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Гравюра Люсьена Фрейда / Фото Daily Mail

Однажды они увидели похожие работы по телевизору в программе "Секреты музея", поэтому решили обратиться к аукционистам, чтобы проверить рисунок. Он действительно оказался одним из 46 гравюр Люсьена Фрейда.

Я был рад сообщить этой паре, что рисунок, который они купили дешевле, чем пиццу, действительно был работой, вероятно, самого известного художника-фигуратора 20 века,

– сказал искусствовед Уилл Гилдинг.

Теперь портрет Дэвида Доусона продадут на аукционе. Предварительно эксперты оценили его стоимость в 12 – 18 тысяч фунтов стерлингов (433 – 651 тысяч гривен). Несколько лет назад другую гравюру Фрейда продали в Нью-Йорке за 30 тысяч долларов (786 тысяч гривен по нынешнему курсу).