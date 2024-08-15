Семья нашла в доме скрытую комнату: какие "сокровища" там были

Семейная пара приобрела старый викторианский дом и была шокирована, найдя тайную комнату "с сокровищами". Их, как известно, оставили бывшие владельцы дома.

Этой историей поделилась одна из их родственниц на платформе Reddit.

Смотрите также Слава Украине, – жительница Суджи шокировала заявлением о Путине и России

Она рассказала, что ее родные купили старый дом. Муж и жена хотели сделать там ремонт и продать его дороже. Однако однажды они заметили кое-что странное.

Как-то, когда они вышли на улицу, то заметили странную вещь: между окнами в спальне на втором этаже было еще одно окно. Поскольку дверей, которые бы туда вели, так и не нашли, они сделали логический вывод, что эта комната скрыта,

– рассказала автор истории.

Для того, чтобы выяснить правду, владельцы квартиры поставили лестницу к таинственному окну и открыли его снаружи. По другую сторону была еще одна спальня, заполнена шубами, произведениями искусства, украшениями и другими антикварными вещами.

"Входная дверь была забита досками и заштукатурена, именно поэтому никто не замечал, что за стеной есть еще какое-то помещение. Дочь предыдущих хозяев была примерно моего возраста, и я время от времени видела, как она носила шубы в школу", – добавила пользовательница Reddit.

В комментариях развернулась целая дискуссия. Люди начали делиться похожими историями: