Назад в 80-е: в сети завирусился новый тренд, на котором родители показывают танцы молодости

В тиктоке завирусился новый тренд. На этот раз популярности набирают видео, на которых родители демонстрируют своим детям-миллениалам танцевальные движения из 80-х годов.

Видео с этими танцами быстро стали вирусными, собирая миллионы просмотров и лайков, рассказывают Развлечения 24.

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В чем суть тренда

В новом тренде родители, которые были молодыми в 1980-х годах, воспроизводят свои любимые танцевальные движения того времени. Они танцуют под хиты 80-х, такие как Billie Jean Майкла Джексона, Like a Virgin Мадонны и другие популярные песни.

Эти видео вызывают настоящий фурор среди молодого поколения, которое в основном знакомо с этими мелодиями только из ретро-радио или фильмов.

Родители показывают детям, как танцевали в молодости: смотрите видео

@puwtok nice to see his moves haven’t changed in 40 years ♬ Smalltown Boy - Bronski Beat

@puwtok nice to see his moves haven’t changed in 40 years ♬ Smalltown Boy - Bronski Beat

Миллениалы и поколение Z с восторгом смотрят на такие выступления своих родителей. Многие из них не ожидали, что их мамы и папы могут так профессионально и энергично танцевать. Комментарии под видео наполнены восторгом и удивлением: "Я не знал, что мои родители такие крутые!" или "Это просто невероятно! Моя мама – звезда танцпола!"

Тренд стал не только веселым развлечением, но и способом сблизить поколения. Родители и дети получают возможность провести время вместе, обменяться культурными предпочтениями и узнать больше друг о друге. Это также подчеркивает непрерывность музыкальных и танцевальных традиций, которые объединяют поколения.