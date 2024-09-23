Женщина продала старый диван, а потом узнала, что он стоил в 40 раз дороже

Американка Жюль Шрайнер была чрезвычайно счастлива, когда продала свой диван за 500 долларов. Однако когда она узнала его настоящую стоимость, то была шокирована.

Как пишет Daily Star, реальная цена дивана была в 40 раз больше.

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Почему диван такой дорогой

Новый владелец дивана предположил, что он может быть дизайнерским. Вероятно его создал легендарный мастер Владимир Каган, предметы которого продаются по бешеным ценам.

Справка. Владимир Каган – американский дизайнер мебели немецкого происхождения, известен своей новаторской и эстетически привлекательной мебелью Он прославился уникальными органическими формами и плавными линиями, гармонично сочетающими современность с комфортом. Мебель Кагана украшает коллекции многих знаменитостей и музеев, в частности Музея современного искусства в Нью-Йорке.

Женщина провела свое расследование и увидела в интернете похожий диван Kagan по цене в 20 000 долларов, то есть примерно 825 тысяч гривен.



Женщина продала старый диван / Фото из соцсетей

Реакция соцсетей

Жюль пожаловалась на судьбу в соцсети и ее видео стало вирусным. Комментаторы вовсю выражали ей свое сочувствие.

Я думаю, ты неплохо справилась, получив 500 долларов за старый выцветший диван,

– поддержал ее один из пользователей.