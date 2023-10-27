В США пилот-студент разозлился на инструкторов: его месть была мощной

В США произошел досадный случай в одной из летных школ. 23-летнего студента лишили права на самостоятельный полет. Парень сильно разозлился.

В офисе шерифа рассказали, что парень "просто взорвался".

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Он не придумал ничего лучше, чем выплеснуть злобу на самолеты.

Представители школы сообщили полицию, увидев на видеозаписи, как студент перехватывает самолеты и наносит повреждения каждому из них,

– говорится в сообщении офиса шерифа.

По данным правоохранителей, десять самолетов в школе остаются на земле, пока механики определяют масштабы повреждений. По словам шерифа округа Мартин Уильяма Снайдера, ситуация могла быть гораздо серьезнее, если бы ущерб не был обнаружен до полета.

"Некоторые повреждения... могли бы повлиять на их способность к посадке", – заявил он.

Что натворил парень: смотрите видео

Какое наказание грозит студенту

Студент сразу же был арестован на поле Whitman Field и обвинен в совершении преступления.

Раньше женщина отомстила пассажирке самолета, которая не уступила ей место, чтобы она сидела со своими детьми во время полета. Дело в том, что впоследствии шумные дети надоели пассажирке, и она все же захотела поменяться местами.