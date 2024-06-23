В Средиземном море обнаружили один из старейших кораблей: ему более 3000 лет

На дне Средиземного моря нашли старинный корабль, который затонул примерно 3300 лет назад. Поразительно, но на его борту были сотни неповрежденных кувшинов.

Известно, что судно, расположено примерно в 90 километрах от северного побережья Израиля и на глубине 1800 метров, является одним из старейших из когда-либо найденных в глубоком море.

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Что известно о корабле

Древний корабль с грузом заметили работники газодобывающей компании во время исследования морского дна. После составления карты места фирма подтвердила, что лодка имела длину от 12 до 14 метров и была загружена сотнями ханаанских амфор.

Судно спроектировано как эффективное средство транспортировки дешевых продуктов массового производства – масла, вина и других сельскохозяйственных продуктов, в частности фруктов. Присутствие такого объемного груза намекает на "значительные торговые связи" между страной, из которой прибыл корабль, и древним Левантом,

– объяснил Шарвит.

На данном этапе мало что известно из истории судна. Есть предположение, что корабль затонул или в результате кризиса, или из-за шторма, или из-за нападения пиратов – популярное явление в позднем бронзовом веке.



На борту судна были кувшины / Фото Image credit: Emil Aladjem, Israel Antiquities Authority

Почему этот случай уникален

Как рассказали исследователи, это не первый затонувший корабль, который относится к бронзовому веку. Однако именно этот случай уникален, ведь ранее все суда, которые были обнаружены, находились на мелководье недалеко от береговой линии.

До недавнего времени ученые предполагали, что торговля в то время осуществлялась путем безопасного передвижения из порта в порт, охватывая береговую линию на расстоянии зрительного контакта.

Но открытие этого корабля меняет наше представление о способностях древних мореплавателей: это первое судно, которое можно найти на таком большом расстоянии, без прямой видимости какого-то участка суши,

– отметил руководитель морского подразделения Израильского управления древностей Якоб Шарвит.

По словам ученого, древние мореплаватели, вероятно, использовали для навигации небесные тела, измеряя углы Солнца и положение звезд.