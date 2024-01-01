В Швеции игровую компанию оштрафовали из-за зависимости одного из игроков
Источник:Next.io
В Швеции суд наложил немалый штраф на игровую компанию Betsson. Все из-за игрока, имеющего зависимость к азартным играм.
Соответствующее решение вынес апелляционный суд Швеции по патентам и рынку.
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Он признал, что компания Betsson должна заплатить 520 тысяч евро ущерба игроку онлайн-казино, с зависимостью к азарту. Такая немалая сумма – это компенсация за все его расходы на казино и моральный ущерб.
В связи с решением суда цена акций компании упала на 8,3%, теперь компания должна пересмотреть свою политику и наладить продвижение рекламы азартных игр.
При чем здесь игровая компания
По словам мужчины, он не справился с агрессивным маркетингом компании, хотя имел представление о том, что он плохой игрок. Этого удалось избежать, если бы и мужчина, и игровая компания придерживались правил и принципов ответственной игры.
Основные принципы ответственной игры
Самоограничение бюджета: Определите финансовые пределы игры и соблюдайте их. Никогда не играйте с деньгами, которые вы не можете потерять.
Временные ограничения: Установите временные рамки для игры. Обеспечьте себе регулярные перерывы во избежание чрезмерного времени за игрой.
Не используйте азарт как средство развлечения или основного заработка: Играйте для развлечения, а не для поиска решения проблем.
Образование и информация: Сохраняйте сознание о правилах и рисках игры. Регулярно обновляйте свои знания об азартных играх и стратегиях ответственного игрока.
Ищите помощь: Если у вас возникают проблемы с азартными играми, не стесняйтесь искать поддержку и профессиональную помощь. Многие страны предоставляют службы поддержки для лиц с проблемами азартных игр.
Соблюдение этих принципов помогает создать безопасную и ответственную игровую среду для каждого игрока. Больше об этом читайте в нашем материале.