Ужасные ожоги и смерть: в сети распространяется опасный тренд, который нельзя повторять

В последнее время в сети все чаще появляются видео, на которых люди срывают огромный "цветок". Публикуя видео, они придумывают "забавные" подписи. Правда, потом авторам видео совсем не до смеха.

Все из-за того, что "цветки", которые они срывают, – это опасный борщевик. Больше об опасности читайте в материале Развлечения 24.

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На одном из таких видео блогерша залезла в куст с борщевиком и сорвала самый большой цветок. Свои действия она подписала так:

Хочешь цветы – будут цветы, хочешь машину – заработаешь себе на машину.

Девушка сорвала борщевик: смотрите видео

Что такое борщевик и чем он опасен

Борщевик – это род многолетних травянистых растений семейства зонтичных. Это большое растение, которое может достигать высоты до 3 – 5 метров. Он имеет большие, рассеченные листья и большие зонтичные соцветия, которые состоят из многочисленных мелких белых цветков. Это растение выглядит довольно впечатляюще и даже красиво, что может привлечь внимание, особенно детей.

Однако борщевик является чрезвычайно опасным из-за своих фототоксических свойств. В его соке содержатся фуранокумарины – химические соединения, которые под воздействием ультрафиолетового излучения (солнечного света) вызывают сильные ожоги на коже.

Основные опасности:

Ожоги: Контакт с соком борщевика на коже, особенно под воздействием солнечного света, может привести к серьезным химическим ожогам. Эти ожоги могут проявляться как сильные красные пятна, волдыри и язвы, которые могут не заживать в течение длительного времени.

Контакт с соком борщевика на коже, особенно под воздействием солнечного света, может привести к серьезным химическим ожогам. Эти ожоги могут проявляться как сильные красные пятна, волдыри и язвы, которые могут не заживать в течение длительного времени. Аллергические реакции: Некоторые люди могут иметь аллергические реакции на контакт с борщевиком, что может включать сыпь, зуд и отек. При худшем развитии событий, все может закончиться летально.

Некоторые люди могут иметь аллергические реакции на контакт с борщевиком, что может включать сыпь, зуд и отек. При худшем развитии событий, все может закончиться летально. Длительные последствия: Ожоги от борщевика могут оставлять шрамы и пигментные пятна на коже, которые могут не исчезать годами.

Что произошло с блогером

Впоследствии горе-блогерша опубликовала вторую часть своих приключений с борщевиком. Очевидно, женщина была в больнице, ведь ее руки и ноги были перебинтованы.