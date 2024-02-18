В Нидерландах оштрафовали водителя автобуса, потому что тот почесал голову за рулем

Еще в прошлом году, в 2023 году, в Нидерландах произошел странный инцидент. Мужчина по имени Тим Хансен получил штраф за то, что почесал висок во время управления автобусом.

Дело в том, что в стране действует система камер с искусственным интеллектом, которые должны ловить нарушителей правил дорожного движения.

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Мужчина получил штраф в размере 380 евро за якобы телефонный разговор во время вождения. Однако он утверждает, что на самом деле в тот момент почесал висок и система допустила ошибку. Он был шокирован, главным образом потому, что не помнил, чтобы в тот день пользовался телефоном за рулем, поэтому решил проверить фотографию.

На первый взгляд кажется, что Тим действительно разговаривает по телефону, но при ближайшем рассмотрении выясняется, что на самом деле он ничего не держит в руке. Он просто чесал висок, и камера приняла положение его руки, как такую, что держит смартфон. Что еще больше озадачивает, так это то, что человек, который проверил фотографию и подтвердил штраф, также не заметил "ложного срабатывания".

Как такое возможно

Специалист в области ИТ, который специализируется на разработке алгоритмов для обработки и анализа изображений, Гансен объяснил, что система видеонаблюдения Monocam иногда делает ошибочные выводы. По его словам, для эффективной работы системы нужно использовать большое количество изображений, разделенных на учебные, валидационные и тестовые группы:

учебная группа служит для освоения алгоритмом распознавания объектов на изображениях и их характеристик,

служит для освоения алгоритмом распознавания объектов на изображениях и их характеристик, валидационная – для оптимизации параметров,

– для оптимизации параметров, а тестовая – для проверки реальной эффективности системы.

Наш алгоритм, как и тот, что используется полицией, может ошибочно реагировать на руку возле уха как на телефон, поскольку в учебном материале много изображений людей, которые держат телефон в такой позиции,

– отметил он.

Мужчина добавил, что решением может стать добавление в учебные программы большего количества фотографий с пустыми руками.