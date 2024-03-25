Бывший повар McDonald's рассказал о секретном бургере из меню, который стоит в разы дешевле

Шеф-повар Майк Харач признался, что в меню McDonald's существует "секретный бургер", о котором знают только самые преданные поклонники фастфуда. Он вспомнил, что раньше такой бургер можно было приобрести всего за 2 доллара.

Все это он рассказал в своем тиктоке. Известно, что сейчас мужчина является звездой социальных сетей и активно делится секретами своей работы в McDonald's.

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Что известно о "секретном бургере"

По словам мужчины, ранее в любом ресторане McDonald's можно было заказать "МакГангБанг" (McGangbang). Это сэндвич, который сочетает в себе двойной чизбургер и МакЧикен.

Возможно вы никогда о нем не слышали. На самом деле он лучший с острым МакЧикеном в середине. Вы можете взять этот массивный бургер и собрать его самостоятельно за два бакса,

– сказал Майк.

Он предложил своим подписчикам заказать гигантский бургер в ближайшем ресторане McDonald's.

"Все, кто работает в McDonald's, знают, что это такое, независимо от того, хотят они это признавать или нет. Или называть его так. Мне интересно, если вы придете в и закажете "МакГангБанг", будут ли они знать, что это такое? Будут ли сотрудники знать, как его приготовить? Как они вам его подадут?", – спросил повар.

Действительно ли можно заказать "МакГангБанг"

Американские пользователи тиктока проверили это на себе. Они сказали, что действительно все еще можно получить это блюдо, но оно стоит дороже, чем помнит шеф-повар. Сейчас его стоимость составляет 9 долларов.

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Секреты McDonald's