В Лондоне задержали воров картины Бэнкси: кто совершил преступление

Британские правоохранители обвиняют двух мужчин в краже картины "Девушка с воздушным шариком" известного художника Бэнкси. Ее стоимость превышает 320 тысяч евро.

Как известно, картина ранее висела в галерее в центре Лондона, однако 8 сентября ее украли.

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Кто причастен к похищению картины

Следствие установило, что 47-летний Ларри Фрейзер и 53-летний Джеймс Лав проникли в галерею Grove Gallery, взломали замки и похитили работу. Полиция уже вернула ее обратно.



Картина Бэнкси / Фото The Guardian

Сначала подозреваемых британцев задержали, однако 12 сентября их выпустили под залог. Суд по этому делу состоится вскоре – 9 октября.