Как известно, картина ранее висела в галерее в центре Лондона, однако 8 сентября ее украли.
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Кто причастен к похищению картины
Следствие установило, что 47-летний Ларри Фрейзер и 53-летний Джеймс Лав проникли в галерею Grove Gallery, взломали замки и похитили работу. Полиция уже вернула ее обратно.
Картина Бэнкси / Фото The Guardian
Сначала подозреваемых британцев задержали, однако 12 сентября их выпустили под залог. Суд по этому делу состоится вскоре – 9 октября.
Что известно о БэнксиЭто псевдоним уличного художника, политического активиста и режиссера из Великобритании. Его настоящее имя остается неизвестным, а большинство фанатов не хочет, чтобы его раскрывали.
Ценители творчества Бэнкси восхищаются тем, как он из вандала, который расписывал стены в Великобритании в 90-х годах, стал художником, чьи работы стоят несколько десятков миллионов долларов на аукционах во всем мире.