Украинская мифология круче Marvel: в Киеве презентовали эпическое фэнтези "Кий и морозная орда"

В Киеве состоялась презентация эпического фэнтези Ника Лисицкого "Кий и морозная орда", созданного по мотивам украинской мифологии. Это первый роман большой серии "Эпические приключения мифических героев в Многомирье".

Как рассказали организаторы в релизе для Развлечения 24, презентация состоялась в киевском магазине-кафе Старого Льва на Михайловской.

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Что известно о книге "Кий и морозная орда"

Первая книга серии рассказывает о мечтательном юноше Кия, в мире которого происходит беда – зима не заканчивается. Со своим товарищем Чугайстром Кий пытается выяснить, почему замедлилась весна.

Вместе они отправляются в опасное путешествие, во время которого юноша отважно преодолевает все препятствия, борется со страшной Морозной ордой и спасает родную землю.

Автором книги является Ник Лисицкий. Что является креативным продюсером и популяризатором украинской мифологии. Он – автор философского фэнтези "Сказки для взрослых детей" (2015) и политического детектива "Цезари" (2019).

Как выглядит книга Ника Лисицкого / Фото предоставлены 24 Каналу

Добавим, что в ближайшие дни в Киеве пройдут еще два литературных ивента, посвященных фэнтези "Кий и морозная орда" и украинской мифологии.

Какие литературные ивенты вы можете посетить