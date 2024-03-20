Украинская мифология круче Marvel: в Киеве презентовали эпическое фэнтези "Кий и морозная орда"
В Киеве состоялась презентация эпического фэнтези Ника Лисицкого "Кий и морозная орда", созданного по мотивам украинской мифологии. Это первый роман большой серии "Эпические приключения мифических героев в Многомирье".
Как рассказали организаторы в релизе для Развлечения 24, презентация состоялась в киевском магазине-кафе Старого Льва на Михайловской.
Смотрите также Музыка согревает: какие концерты украинских артистов запланированы на зиму в Европе
Что известно о книге "Кий и морозная орда"
Первая книга серии рассказывает о мечтательном юноше Кия, в мире которого происходит беда – зима не заканчивается. Со своим товарищем Чугайстром Кий пытается выяснить, почему замедлилась весна.
Вместе они отправляются в опасное путешествие, во время которого юноша отважно преодолевает все препятствия, борется со страшной Морозной ордой и спасает родную землю.Справка. Автором книги является Ник Лисицкий. Что является креативным продюсером и популяризатором украинской мифологии. Он – автор философского фэнтези "Сказки для взрослых детей" (2015) и политического детектива "Цезари" (2019).
Как выглядит книга Ника Лисицкого / Фото предоставлены 24 Каналу
Добавим, что в ближайшие дни в Киеве пройдут еще два литературных ивента, посвященных фэнтези "Кий и морозная орда" и украинской мифологии.
Какие литературные ивенты вы можете посетить
- Первый – для ценителей фэнтези и книголюбов – состоится 21 марта в книжном магазине "Сенс" на Арсенальной. Во время ивента можно будет познакомиться с автором, узнать об истории написания книги и приобрести роман с автографом Ника. Вход на мероприятие свободный. Зарегистрироваться на ивент можно по ссылке.
- Второй – для детей и их родителей – пройдет 29 марта в книжном магазине "Моя книжная полка". На мероприятии автор раскроет секреты создания новой фантастической вселенной и поисков главного героя. Гости ивента смогут расспросить у Ника Лисицкого о книге, приобрести роман с автографом автора и глубже погрузиться в украинскую мифологию. Вход на мероприятие свободный. Зарегистрироваться на ивент можно по ссылке.