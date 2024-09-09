В Италии официанты заставили женщину заплатить 58 евро за подачу и разрезание торта

Женщина из Италии, по имени Гессика Гека устроила день рождения бабушки в ресторане. Все было хорошо до того момента, когда женщине принесли счет, который оказался значительно больше, чем она ожидала.

Дело в том, что работники заведения взыскали с женщины плату за разрезание именинного торта.

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Об этом курьезном случае написало немало итальянских СМИ, а в социальных сетях началась огромная дискуссия о качестве сферы обслуживания в Италии и неоправданном росте цен на все услуги.

Я не ожидала столько шума. Считаю, что сумма, которую мне выставили, непропорциональна предоставленной услуге, поэтому решила поделиться этой историей в фейсбуке,

– рассказала Гессика.

Что об этом говорит владелец заведения

С другой стороны, владелец ресторана, имя которого не разглашается, объяснил изданию La Nazione, что официанты не берут плату за подачу блюд, заказанных в заведении, но в этом случае гости купили десерт в другом месте.

"Мне же нужно платить официанту, обслуживать посудомоечную машину и тратить деньги на другие вещи. Каким образом возмещать все эти расходы?", – объяснил он свою позицию.

Мужчина добавил, что если бы присутствовал во время инцидента, то поступил бы иначе и предложил имениннице скидку: "Лучше сэкономить 50 евро и сделать людей счастливыми, чем иметь дело с недоразумением, от которого проигрывают все".