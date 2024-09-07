В Испании покупатели ищут любовь с помощью ананасов в супермаркетах

В Испании в сети распространяется интересный тренд. Одинокие люди приходят в супермаркеты сети Mercadona, чтобы найти отношения с помощью ананасов.

Однажды сотрудникам супермаркета в городе Бильбао даже пришлось вызвать полицию.

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Все из-за того, что однажды вечером люди, которые искали отношений, заполнили помещение и едва не "разрушили" его. Правда, все разошлись сразу, как только приехали правоохранители, а потому никого не арестовали.

Как ананасы помогают найти пару

По словам журналистов, одинокие люди приходят в супермаркеты между 7 и 8 часами вечера. Они кладут в свои тележки ананасы, а потом ищут единомышленников. Если им кто-то понравился, то они толкают тележку, демонстрируя таким образом свой интерес.

Сообщается, что, если чувства взаимны, то человек может ответить толчком тележки или просто начать разговор. Другие продукты в тележке покупателя также могут выразить его намерения. Например, если в тележке есть шоколад или конфеты, это говорит о том, что человек ищет серьезных отношений. А вот наличие бобовых или салата может свидетельствовать о том, что покупатель заинтересован в чем-то более "повседневном".

Что об этом говорят в сети магазинов

Сеть супермаркетов Mercadona отреагировала на тренд.

Ананас на полке Mercadona ждет, когда вы пригласите его на свидание,

– написали они в своих соцсетях.

Сообщается, что мода на ананасы приобрела такую популярность, что в некоторых магазинах они, видимо, стали дефицитом.