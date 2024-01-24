Попросил вести себя тише: дедушка может посадить за решетку за замечания соседям

Британский гражданин 75-летний Йен Маккеллер из Шотландии может попасть за решетку в Дубае после конфликта с соседями. Инцидент произошел, когда Маккеллер, находясь в ОАЭ на отдыхе, попросил соседей своей дочери сбавить громкость музыки на их вечеринке.

Дедушка решил лично пойти к соседям с просьбой успокоиться, взяв с собой свою маленькую внучку.

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Однако даже наличие ребенка не заставило соседей сделать вечеринку тише. Более того, когда он спросил, могут ли они перенести вечеринку в помещение, гости начали его толкать и кричать на него, а одна женщина даже "выплеснула свой напиток на него и ребенка".

Он возмутился и хотел привлечь полицию, но его дочь была против, опасаясь напряженности в отношениях между соседями. Впрочем, ведущий вечеринки заявил в полицию о вторжении Йена, не позволив ему покинуть страну и потенциально посадив его в тюрьму на несколько лет.

За дело взялись юристы

Юрист и генеральный директор организации "Задержанные в Дубае" Радха Стирлинг, сейчас борется за увольнение Йена. Она пояснила, что подобная практика подачи заявлений в полицию обычна в Дубае.

В Дубае это стандартная практика – заранее подавать заявление в полицию, когда есть риск, что будут о вас сообщать. Поэтому если кто-то рискует попасть в полицию, они быстро вызовут копов против настоящей жертвы,

– испытала она.



Йен Маккеллер / Фотографии Detained In Dubai

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