Как пишет The Telegraph, пушистые "вредители" залезли в вагон и искали пищу между сидений.

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Также очевидцы утверждают, что белки нападали на людей.

Это было побоище. Белки залезли в задний вагон и напали на людей. Все пассажиры выбежали. Потом пришлось закрыть двери, чтобы остановить их,

– рассказал один из очевидцев.

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Что об этом говорит компания-перевозчик

По словам представителя GWR, пассажиры продолжили путешествие после того, как незваных гостей загнали в последний вагон, который начальник поезда закрыл на ключ. В компании-перевозчике заявили, что они пытались снять с рейса белок-разбойниц, но "одна из них отказалась уходить".

Мы все слышали об оправдании "замело колеи", но нападение белок – это что-то новое,

– прокомментировал эту историю другой свидетель.

Когда поезд остановился на конечной станции, сотрудники железной дороги с помощью арахиса и метел в течение 30 минут выманивали белок из салона. Не справившись с вызовами, начальник поезда решил отправить рейс обратно в Рединг, чтобы избавиться от вредителей.