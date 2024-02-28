В этом вам поможет психологический тест от 24 Канала.

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Как проходить тест

Просмотрите изображения сказочных существ и выберите то, которое больше всего резонирует с вами. Следите за своими ощущениями и интуицией.



Психологический тест / Изображение сгенерировано искусственным интеллектом с помощью DALL-E

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