Устроил большую пробку: бизон решил вздремнуть прямо посреди дороги
Источник:Independent
Бизон, который прогуливался в парке Йеллоустоун, США, решил, что оживленная дорога это лучшее место для сна. Тем самым он заблокировал дорогу и устроил пробку.
В Йеллоустонском национальном парке в Вайоминге сняли интересное видео. На нем видно, как бизон замедляет движение по дороге. Он был очень сонным и решил передохнуть прямо посреди проезжей части, вследствие чего сформировалась длиннющая линия из транспортных средств.
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Длинная очередь из машин терпеливо ждала пока зверь выспится и проснется, ведь в парке нельзя сигналить этим зверям.
Они могут дремать где угодно. Этот решил вздремнуть посреди дороги,
– рассказал ехавший мимо мужчина.
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