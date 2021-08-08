Устроил большую пробку: бизон решил вздремнуть прямо посреди дороги

Бизон, который прогуливался в парке Йеллоустоун, США, решил, что оживленная дорога это лучшее место для сна. Тем самым он заблокировал дорогу и устроил пробку.

В Йеллоустонском национальном парке в Вайоминге сняли интересное видео. На нем видно, как бизон замедляет движение по дороге. Он был очень сонным и решил передохнуть прямо посреди проезжей части, вследствие чего сформировалась длиннющая линия из транспортных средств.

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Длинная очередь из машин терпеливо ждала пока зверь выспится и проснется, ведь в парке нельзя сигналить этим зверям.

Они могут дремать где угодно. Этот решил вздремнуть посреди дороги,

– рассказал ехавший мимо мужчина.

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