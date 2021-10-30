Упал со стула: кот стал звездой сети и героем мемов – забавная подборка
Источник:твиттер AKBrews
В сети завирусилась фотография черного кота, который падает с табурета. Изображение с животным, которое вытянуло лапы вперед и имело озадаченный вид, опубликовал в твиттере пользователь с ником AKBrews.
Твит трудно назвать популярным – кадр оценило всего сто человек. Однако среди них оказался пользователь Reddit, подаривший фотографии все шансы стать популярным мемом.
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Когда ваш клиент отвечает на электронное письмо от адвоката противоположной стороны,
– подписал забавно публикацию AKBrews.
Впоследствии фото падающего кота было опубликовано пользователем Me_obviously в разделе "Битвы фотошопов" на Reddit. За несколько часов публикация набрала более 16 тысяч предпочтений, а котик с фотографии получил вторую жизнь. Фантазиям фотошоперов не было предела – они начали делиться своими визуальными воплощениями версии.
Котик стал звездой сети и героем мемов / Фото Reddit
Котик стал звездой сети и героем мемов / Фото Reddit
Котик стал звездой сети и героем мемов / Фото Reddit
Котик стал звездой сети и героем мемов / Фото Reddit
Котик стал звездой сети и героем мемов / Фото Reddit
Котик стал звездой сети и героем мемов / Фото Reddit
Котик стал звездой сети и героем мемов / Фото Reddit
Котик стал звездой сети и героем мемов / Фото Reddit
Котик стал звездой сети и героем мемов / Фото Reddit
Котик стал звездой сети и героем мемов / Фото Reddit
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