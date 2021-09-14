Уличный художник использует деревья в качестве волос для своих женских портретов

Уличный художник Фабио Гомес Триндади из Бразилии сочетает живопись и природу. Он рисует картины под листьями деревьев, создавая впечатление, будто это волосы женщин и детей.

Работы Фабио стали всемирно известными после того как одной из них поделилась в соцсетях оскароносная голливудская актриса Виола Дэвис. Сполна оценила уличную картину и мать певицы Бейонсе Тина Ноулз, профиль которой имеет более 3 миллионов подписчиков.

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Работа, которая принесла всемирное признание

Художника стритарта, который сейчас живет в городе Триндаде, настигло вдохновение, когда он увидел дерево ацеролы, посаженное 20 лет назад на заднем дворе скромного дома. Растение широко раскинуло свои ветви над невзрачным забором и подпитывала фантазию Фабио.

Получив разрешение от хозяев дома, он за 3 дня нарисовал на заборе лицо чернокожей девочки с пышной фризурою, которую завершает вьющаяся крона дерева. Когда изображение девушки облетело весь мир, забор с картиной стал любимым местом для фотографирования.

Меня зовут Фабио Гомес, но моей подписью стал Фабио Гомес Триндади, потому что с этого все началось,

– рассказал муралист.



Мурал с деревом, который принес художнику мировую славу / Фото из инстаграма Фабио Гомеса Триндади

Стритарт помог избавиться от наркозависимости

Художник не имеет нужного образования и даже не получил аттестат о завершении школы. Фабио рассказывает, что его всегда увлекало лишь искусство и единственным уроком, который он посещал, было рисование. Из-за отсутствия образования ему пришлось работать разнорабочим. Однажды будущий муралист показал свой рисунок на бумаге каменщикам и, получив лестные отзывы, он начал экспериментировать.



Художник стритарта Фабио Гомес / Фото из инстаграма Фабио Гомеса Триндади

Впоследствии Фабио покинул родной город Примавера-ду-Лешти и начал творить свое искусство в Триндаде. Теперь его дела наладились. Он получает немало заказов, а на его аккаунт в инстаграме ежедневно подписывается все больше пользователей.

Я употреблял наркотики, а теперь я освободился от этого рабства и стал художником. Сегодня у меня есть желания, мечты и проекты, и один из них – отвезти произведения в Примавера-ду-Лешти,

– делится планами Фабио Гомес Триндади.



Художник дополняет женские волосы ветвями деревьев / Фото из инстаграма Фабио Гомеса Триндади

Муралы художника

Чтобы отдать должное Виоле Дэвис, которая дала художнику шанс на новую жизнь, Фабио сделал мурал голливудской звезды, использовав свой фирменный знак – ветви деревьев вместо волос.

Два из последних произведений художника вдохновлены детской моделью по имени Египет Сарай. Девочку он изображает двояко: на одной из работ ее голову украшают розовые цветы, а на другой волосы разделены на два пуфа и дополнены ветвями деревьев.



Первый мурал с ребенком-моделью / Фото из инстаграма Фабио Гомеса Триндади



Второй мурал с ребенком-моделью / Фото из инстаграма Фабио Гомеса Триндади