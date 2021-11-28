Украинка создает маренистический декор для дома: фото волшебных зеркал

Художница из Киева превращает обычные зеркала в произведения искусства. Декор девушка создает с помощью эпоксидной смолы.

Украинская художница Анна Пащенко и команда "Roslynka" создают оригинальные зеркала для декора.

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В активе художницы – работы на морскую и растительную тематику. Оформление зеркал девушка делает с помощью эпоксидной смолы.

Что такое эпоксидная смола Это вещество, которое содержит пластиковые массы, часто используется в искусстве и изготовлении различных украшений. Также смолу используют в строительстве. Особенностью эпоксидной смолы является то, что она необратимо застывает, образуя гладкую и прозрачную поверхность. Благодаря краскам, примесям и декорированию из эпоксидной смолы можно создать оригинальные рисунки, скульптуры и украшения.

Пащенко обрамляет круглые зеркала морскими волнами, которые выглядят, будто настоящие. Изделия можно использовать как элемент декора или непосредственно по назначению. Каждое зеркало создано вручную.



Морские волны художница создает из эпоксидной смолы / Фото Анны Пащенко

Кроме маренистических композиций Пащенко создает зеркала с прессованными растениями. Листья папоротника или цветы художница закрепляет между двух кусочков стекла. Также девушка работает над дизайном горшков для цветов.

Я влюблена в природу, растения и суккуленты. Большая часть моего хобби – это горшки ручной работы для цветов или декора интерьера. Это – уникальные вещи, сделанные с любовью,

– написала художница на своем сайте.



Зеркала художницы / Фото Анны Пащенко



Цветы прессуются между двумя зеркалами / Фото Анны Пащенко



Произведения художницы / Фото Анны Пащенко