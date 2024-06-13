Ученый ежедневно терпит укусы сотен комаров: ради чего он это делает

Научный сотрудник Мельбурнского университета Перран Росс рассказал о своей работе, на которую многие люди просто не согласились бы. Все из-за того, что мужчина вынужден терпеть укусы сотен комаров.

И хотя мужчина вынужден терпеть определенный дискомфорт, он говорит, что это абсолютно безопасно.

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Зачем мужчина терпит это

На самом деле у такой необычной работы есть важная миссия.

Если коротко, то наше исследование сосредоточено на использовании природных бактерий под названием Wolbachia для уменьшения передачи лихорадки денге комарами. Это происходит путем высвобождения комаров-переносчиков бактерии в дикую природу, где она распространяется в местной популяции комаров. Комары, которые переносят Wolbachia, гораздо менее способны распространять вирусы. Это, по сути, вакцина для комаров,

– объяснил ученый.

Перран добавил, что для проведения исследований с комарами ученые должны иметь возможность удерживать их в течение многих поколений в лаборатории. Многим видам комаров нужна кровь для откладывания яиц, и лучший способ сделать это – использовать живого хозяина.

"Питание кровью людей-добровольцев является безопасным. Комары, с которыми мы работаем, не переносят никаких заболеваний, и мы принимаем ряд мер для уменьшения потенциальных рисков, и это было одобрено этическим комитетом. Я также должен подчеркнуть, что это абсолютно добровольное дело – это не является обязательной частью моей работы", – добавил он.



Следы от укусов насекомых / Фото Jam Press

Ученый также вспомнил, что когда впервые вызвался кормить комаров, ему очень сильно захотелось их стряхнуть. Мужчине понадобилось немалое усилие воли, чтобы удержать руку неподвижной.

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