Как участники группы Måneskin выглядели в детстве: победители Евровидения показали архивные фото

Участники итальянской группы Måneskin, которая заняла первое место на Евровидении-2021, впечатлили фанатов своими детскими фотографиями. Узнать на архивных снимках эпатажных музыкантов довольно трудно.

Снимки начала 2000-х годов опубликовали на официальной инстаграм-странице группы. На них будущие победители главного песенного конкурса Европы изображены в возрасте ориентировочно 2 – 4 лет.

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Томас Раджи

Томас Раджи из Måneskin в детстве и сейчас / Фото из инстаграма

Виктория Де Анджелис

Викторія Де Анджелис из Måneskin в детстве и сейчас / Фото из инстаграма

Итан Торкио

Итан Торчио из Måneskin в детстве и сейчас / Фото из инстаграма

Дамиано Давид

Дамиано Давид из Måneskin в детстве и сейчас / Фото из инстаграма

Эти дети только что вышли на первое место мирового чарта,

– подписали фото в инстаграме.

Поклонники группы были растроганы подборкой детских фото любимых исполнителей. Они оставили огромное количество комментариев, в которых восхищались снимками:

"Эти дети заняли первое место в моем сердце";

"Томас не изменил ничего, кроме волос!";

"Маленький Итан такой волшебный";

"Я так горжусь вами";

"Итан и Дамиано выглядят одинаково";

"Эти дети однозначно заслуживают этого".

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Что известно про группу Måneskin

Будущие победители Евровидения-2021 создали группу в 2016 году. В состав Måneskin вошли: вокалист Дамиано Давид, басистка Виктория Де Анжелис, гитарист Томас Раджи и барабанщик Итан Торкио.

В 2017 году музыканты приняли участие в итальянском талант-шоу X-Factor, и заняли 2 место.

В том же году группа выпустила дебютный сингл Chosen, который завоевал большую популярность. Длительный период он занимал 2 место в итальянском чарте.

В 2021 году Måneskin представила Италию на Евровидении и стала победителем конкурса. Музыканты получили 206 баллов от жюри и 318 баллов от зрителей.

Победное выступление Måneskin на Евровидении-2021: смотрите видео