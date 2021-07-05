Как участники группы Måneskin выглядели в детстве: победители Евровидения показали архивные фото
Источник:инстаграм группы Måneskin
Участники итальянской группы Måneskin, которая заняла первое место на Евровидении-2021, впечатлили фанатов своими детскими фотографиями. Узнать на архивных снимках эпатажных музыкантов довольно трудно.
Снимки начала 2000-х годов опубликовали на официальной инстаграм-странице группы. На них будущие победители главного песенного конкурса Европы изображены в возрасте ориентировочно 2 – 4 лет.
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Томас Раджи
Томас Раджи из Måneskin в детстве и сейчас / Фото из инстаграма
Виктория Де Анджелис
Викторія Де Анджелис из Måneskin в детстве и сейчас / Фото из инстаграма
Итан Торкио
Итан Торчио из Måneskin в детстве и сейчас / Фото из инстаграма
Дамиано Давид
Дамиано Давид из Måneskin в детстве и сейчас / Фото из инстаграма
Эти дети только что вышли на первое место мирового чарта,
– подписали фото в инстаграме.
Поклонники группы были растроганы подборкой детских фото любимых исполнителей. Они оставили огромное количество комментариев, в которых восхищались снимками:
- "Эти дети заняли первое место в моем сердце";
- "Томас не изменил ничего, кроме волос!";
- "Маленький Итан такой волшебный";
- "Я так горжусь вами";
- "Итан и Дамиано выглядят одинаково";
- "Эти дети однозначно заслуживают этого".
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Что известно про группу Måneskin
- Будущие победители Евровидения-2021 создали группу в 2016 году. В состав Måneskin вошли: вокалист Дамиано Давид, басистка Виктория Де Анжелис, гитарист Томас Раджи и барабанщик Итан Торкио.
- В 2017 году музыканты приняли участие в итальянском талант-шоу X-Factor, и заняли 2 место.
- В том же году группа выпустила дебютный сингл Chosen, который завоевал большую популярность. Длительный период он занимал 2 место в итальянском чарте.
- В 2021 году Måneskin представила Италию на Евровидении и стала победителем конкурса. Музыканты получили 206 баллов от жюри и 318 баллов от зрителей.
Победное выступление Måneskin на Евровидении-2021: смотрите видео