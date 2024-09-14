Мужчина уронил чипсы в пещере, в которую запрещено проносить еду

Мужчина во время посещения Национального парка Карлсбадские пещеры, что в американском штате Нью-Мексико, случайно уронил пакет с чипсами. Интересно, что обычная вода – это единственное, что разрешено употреблять посетителям огромной пещеры.

Взяв с собой чипсы, мужчина нарушил правила.

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На этот инцидент уже отреагировали представители парка.

В масштабах человеческой перспективы пакет с закусками может показаться мелочью, но для жизни в пещере он может изменить мир,

– говорится в сообщении парка.

Какое влияние это окажет на жизнь в пещере

По мнению сотрудников заповедника, переработанная кукуруза, размягченная влажностью пещеры, создала идеальную среду для жизни микроорганизмов и грибков. Пещерные сверчки, клещи, пауки и мухи вскоре организовали временную пищевую паутину, распространяя питательные вещества.

"Плесень распространяется по прилегающим поверхностям, плодятся, умирают и воняют. И цикл продолжается", – говорится в заявлении.

По словам представителей парка, рейнджеры потратили 20 минут на тщательное удаление плесени и постороннего мусора с поверхностей внутри пещеры. На сайте парка также объяснили, что еда и питье, кроме простой воды, привлекают в пещеру животных.

Справка. Карлсбадские пещеры – это национальный парк в штате Нью-Мексико, США, известен своей огромной подземной сетью известняковых пещер. Пещеры сформировались миллионы лет назад из-за растворения известняка водой и сероводородом. Они также известны своими сталактитами, сталагмитами и популяцией летучих мышей,, которые привлекают туристов со всего мира.