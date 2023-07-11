Турист заявил, что случайно снял НЛО во время селфи в пустыне: потрясающее фото

Турист Рамиро Наварро, отдыхавший в Мексике, заявил, что якобы случайно сфотографировал НЛО. Случилось это, когда мужчина делал обычное селфи на песчаных дюнах в пустыне.

Сам Рамиро Наварро сказал, что не замечал загадочного объекта на заднем фоне своей фотографии в течение нескольких недель.

Интересно В Пентагоне заявили, что некоторые НЛО действительно нарушают законы физики

Однако впоследствии заметил необычную деталь на своем снимке.

Несколько недель назад я отправился в дюны. Что вы думаете? Меня увидели и не забрали

– поделился он.



Селфи "с НЛО" / Фото Needtoknow.co.uk

Как это прокомментировали местные

После того, как Рамиро опубликовал это фото в соцсетях, местные стали оставлять комментарии.

"НЛО, конечно! Здесь, где я живу, мы тоже это видели".

"Я знаю людей поблизости, которые видели это на дамбе, уже несколько раз".

Что об НЛО говорят в Пентагоне

Директор Управления Пентагона по расследованию аномальных явлений (AARO) ранее заявил, что не было найдено никаких достоверных доказательств внеземных визитов или инопланетных технологий. Он также подчеркнул, что не были обнаружены объекты, которые бы не подчинялись законам физики.

Он также отметил, хотя некоторые случаи НЛО могут казаться неопровержимыми доказательствами существования объектов, не подчиняющихся физике, они чаще всего "распадаются на легко объясняемые источники", когда учитываются научные данные.

А еще в 2021 году в NASA сообщили, что ведомство собрало группу из 16 экспертов для расследования сообщений о непознанные воздушные явления, которые еще называют НЛО (хотя аббревиатуру изменили не зря, чтобы избежать недоразумений при трактовке).