Мужчине вернули потерянную сумку, набитую наличными: какая сумма была внутри

В США работники нью-йоркской транспортной компании Metropolitan Transportation Authority отличились своей щедростью. Именно они вернули путешественнику его потерянную сумку.

Впечатляет, но внутри сумки было примерно 30 000 долларов.

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Помощник кондуктора Кристофер Носито рассказал, что нашел сумку. Внутри нее было много наличных денег.

Мне сказали, что в ней было около 30 000 долларов. На самом деле я их не считал,

– рассказал он журналистам.

Детектив Кристин Райкер из полиции MTA взялась за поиски владельца сумки.

"Я искала в сумке чек, имя. Они оставили в сумке планировщик, и я увидел, что у этого человека назначена встреча для осмотра машины, поэтому я связалась с механиком и отправила ему фотографию человека, спросив, не может ли она помочь мне определить, кто этот человек, и это стало толчком к тому, чтобы связаться с бюро находок и связаться с ним, чтобы он смог получить свою сумку", – казала Кристин.

Сумка и ее ценное содержимое были возвращены владельцу.

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