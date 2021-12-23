Тяжелое похмелье: пьяные попугаи надоедают жителям австралийского городка

Алкоголизм – это проблема, с которой сталкиваются не только люди. Жители австралийского Брума встретились с крылатыми пьяницами – город заполонили нетрезвые краснокрылые попугаи.

В Австралии второй месяц зимы – это конец сезона созревания манго, поэтому на землю падает много перезревших фруктов. Они особенно богаты сахаром, а ферментированные соки превращаются в беспощадный алкоголь, гниющий на солнце. Опавшие манго мощно привлекают краснокрылых попугаев невероятным ароматом.

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Из-за обилия такой выпивки, ничего не подозревающие попугаи, быстро пьянеют и создают людям неудобства. Стоит отметить, что птицы и сами погибают от интоксикации, несчастных случаев, вызванных полетом в нетрезвом состоянии, кроме того, на в нетрезвом состоянии они становятся легкой добычей для хищников.

Обычно они страдают около пары дней. Под воздействием алкоголя они становятся очень сонными и находятся на разных стадиях недоедания. Мы слышали несколько сообщений о том, что они влетали в окна или сидели на земле и не могли летать. В таком состоянии попугаи уязвимы для кошек и других хищников,

– отмечают ветврачи.

Пьяные краснокрылые попугаи надоедают жителям австралийского городка / Фото wikipedia

И хотя пьяные попугаи постоянно падают на автомобили и головы людей, местные жители относятся к этому с пониманием и даже нежностью, а больных птиц приносят в ветеринарную больницу.