Болельщик побрил голову, бороду и брови после поражения Англии на Евро-2020: курьезное видео

Перед финалом Евро-2020 тиктокер и футбольный болельщик Рон Бохарт дал своим подписчикам курьезное обещание на случай поражения английской команды. В решающем матче сборная Англии все же проиграла Италии, а мужчине пришлось выполнять обещанное и избавиться от всех волос выше шеи.

На Евро-2020 мужчина болел за Англию. Он был несказанно рад, что команда прошла в финал и, похоже, не сомневался в ее победе. Именно поэтому в день финала он опубликовал видео, в котором публично пообещал, что побреет голову, бороду и брови, если Англия проиграет.

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Однако надеждам болельщика не суждено было сбыться. Итальянская сборная победила в серии пенальти и забрала победный кубок в Рим. И каким горьким бы не было разочарование Рона после поражения любимой команды, впереди его ждало еще и смелое перевоплощение.

На тот момент видео посмотрели несколько тысяч раз, и отказываться от своих слов было поздно. Поэтому, через 2 дня после финала он опубликовал следующее видео, в котором появился уже без волос на лице.

А я даже не англичанин,

– сказал тиктокер в ролике.

Это видео стало вирусным. С момента публикации его посмотрели уже более 4,6 миллиона раз. Однако некоторые пользователи не верили, что мужчина действительно это сделал. Они писали, что он мог воспользоваться специальным фильтром. Поэтому Рону пришлось доказывать правдивость своего поступка.

Несмотря на то, что из-за любви к футболу мужчине какое-то время нужно будет походить в необычном образе, все сложилось не так плохо. После публикации этих видео другие ролики Рона собирают по 50 – 200 тысяч просмотров, хотя раньше этот показатель не превышал и 5 тысяч.

Кроме того, пользователи сети отдали мужчине должное, ведь он сдержал свое слово. Они оставили ему большое количество положительных комментариев:

"Человек слова";

"Сказал и сделал";

"Мы любим мужчин, которые верны своим обещаниям";

"Честно играешь, друг";

"То, что ты сделал, заслуживает уважения".

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