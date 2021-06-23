Из подручных средств: таец покоряет сеть забавными косплеями на популярных персонажей

Все мы привыкли думать, что для косплея нужна соответствующая одежда, грим и аксессуары, чтобы образ получился действительно удачным. Но Ануча "Ча" Саенгчат из Бангкока разрушает этот стереотип.

Он воссоздает образы различных персонажей с помощью подручных средств, которые есть дома у большинства из нас. В ход идет еда, кухонные принадлежности, электроприборы, повседневная одежда, краски, кошачья шерсть и многое другое. Как ни странно, из такого набора инструментов получаются очень смешные образы, которые покоряют пользователей сети.

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