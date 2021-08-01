Сын Клинта Иствуда стал Росомахой из "Людей Икс" вместо Хью Джекмана благодаря DeepFake

На протяжении семнадцати лет роль Росомахи играл Хью Джекман. Однако после того, как актер заявил, что больше не будет изображать на экранах героя"Людей Икс", фанаты гадали, кто же займет его место.

И пока одни гадают, кто же станет следующим Росомахой, блогер с ником stryder HD наложил изображение сына актера и режиссера Клинта Иствуда Скотта на лицо Хью Джекмана. Видео созданное с помощью нейросетей он опубликовал в ютубе.

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Блогер выбрал для DeepFake Скотта Иствуда не случайно. Ведь актер является одним из фаворитов фанатов Росомахи, и они не раз сравнивали легендарного Джекмана с младшим Иствудом.

Скотт Иствуд не новичок в суперфильмах, учитывая, что мы видели его в "Отряде самоубийц" или боевиках, таких как "Форсаж". И что же, у сына Клинта Иствуда такое глубокое, загадочное выражение лица, что невозможно не представить его в костюме Людей Икс,

– подписал видео автор дипфейка.

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