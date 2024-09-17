Купили на рынке: пара обнаружила жемчужину за 600 тысяч гривен в раковине моллюска

В Таиланде супруги приобрели на рынке морских улиток и обнаружили в одной из них жемчужину. Она является чрезвычайно ценной и может стоить 500 тысяч батов (то есть 606 тысяч гривен).

Как пишет The Thaiger, супруги из Бангкока купили на рынке два килограмма моллюсков еще в начале сентября.

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Они приготовили улиток и начали есть. Вдруг в одной из последних раковин мужчина нашел что-то, что сначала принял за камень. Позже он вспомнил, что морские улитки могут производить жемчужины, которые отличаются темно-оранжевым цветом. Именно такой камень ему и попался.

Впечатляет! Через неделю он отнес находку к оценщикам, и те подтвердили, что это действительно ценная жемчужина весом 1,91 карата.

Какой была реакция пары

Супруги были очень удивлены своей удачей, поскольку регулярно покупают улиток в одном и том же месте, но никогда раньше не находили ничего подобного.

Сейчас они изучают рынок, чтобы выгодно продать свою жемчужину, считая, что ее стоимость может достигать полмиллиона батов.

Справка. Такая находка – это действительно большая удача, поскольку такие жемчужины чрезвычайно редкие и ценные.