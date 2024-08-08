Стоматологи бьют тревогу из-за опасного тренда, который распространяется по сети

В сети распространяется опасный тренд, который должен был бы облегчить жизнь людям, однако все не так однозначно. "Лайфхаком" с зубной пастой поделилась тик-токерша Кирстен Маккриди.

Она объяснила, что ее детям трудно выжимать зубную пасту из тюбика.

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Поэтому она придумала выжимать пасту в дозатор для мыла.

Я купила этот дозатор мыла для рук и добавила в него любимую зубную пасту моих детей. Теперь, когда мои дети хотят почистить зубы, им просто нужно нажать на дозатор и паста легко выдавливается,

– сказала она в своем видео.

В чем заключается опасный тренд: смотрите видео

Почему этот тренд опасен

Однако стоматологи говорят, что зубная паста должна оставаться в той упаковке, в которой она продается, поскольку она может быть испорчена воздействием света. Доктор Сухаил Мохиуддин объяснил, что ингредиенты зубной пасты неустойчивы к ультрафиолетовому излучению, поэтому воздействие света может сделать их неэффективными

Пожалуйста, не делайте этого,

– призвал он.

Активные ингредиенты зубной пасты могут со временем разрушаться под воздействием света, воздуха и влаги, что делает ее менее эффективной в профилактике кариеса и поддержании здоровья десен. Именно поэтому она никогда не продается в прозрачной упаковке и всегда имеет плотную крышку.