Стиль с экранов: как герои популярных фильмов и мультфильмов одевались бы в реальной жизни
15 февраля 2022 , 18:07Читати новину українською
Источник:инстаграм bettyberry
Нередко в героев фильмов, сериалов и мультиков достаточно особенный стиль. На экране он выглядит органично, но как они одевались бы в реальной жизни?
Сестры-близнецы Даниэль и Николь из Великобритании решили проверить это. Они представляют, какими были бы образы их любимых персонажей, если бы те жили в современном мире, и воссоздают их. Кто бы мог подумать, что девушки в костюмах, вдохновенных таким необычным стилем, будут выглядеть настолько естественно?
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