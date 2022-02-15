Стиль с экранов: как герои популярных фильмов и мультфильмов одевались бы в реальной жизни

Нередко в героев фильмов, сериалов и мультиков достаточно особенный стиль. На экране он выглядит органично, но как они одевались бы в реальной жизни?

Сестры-близнецы Даниэль и Николь из Великобритании решили проверить это. Они представляют, какими были бы образы их любимых персонажей, если бы те жили в современном мире, и воссоздают их. Кто бы мог подумать, что девушки в костюмах, вдохновенных таким необычным стилем, будут выглядеть настолько естественно?

Это интересно Принцессы в "Друзьях": если бы персонажи Disney стали героями известных фильмов и сериалов

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20

Интересная история компании Disney: смотрите видео