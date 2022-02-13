Так же думает и художница под псевдонимом OneFairyFail, в определенной степени воплотившая эти фантазии в реальность. Она попыталась перенести персонажей Disney, в том числе любимых всеми принцев и принцесс, в не мультипликационные фильмы и сериалы. Среди них – "Друзья", "Грязные танцы", "Титаник", "Секс в большом городе" и другие.

Это интересно Ариэль, Жасмин и Питер Пен: как персонажи мультфильмов выглядели бы в реальной жизни

Ариэль и Эрик в "Дневнике памяти"

Иллюстрация onefairyfail

Эльза и Олаф в "Друзьях"

Иллюстрация onefairyfail

Геркулес и Мегара в "Красавице"

Иллюстрация onefairyfail

Аладин и Джин в "Друзьях"

Иллюстрация onefairyfail

Питер Пен и Вэнди Дарлинг в "Гарри Поттере"

Иллюстрация onefairyfail

Эрик и Аладин в "Друзьях"

Иллюстрация onefairyfail

Аладин и Жасмин в "Титанике"

Иллюстрация onefairyfail

Ариэль и Эрик в "Друзьях"

Иллюстрация onefairyfail

Анна в "Завтраке у Тиффани"

Иллюстрация onefairyfail

Флин Райдер в "Друзьях"

Иллюстрация onefairyfail

"Дом Disney"

Иллюстрация onefairyfail

Золушка в "Друзьях"

Иллюстрация onefairyfail

Эльза в "Основном инстинкте"

Иллюстрация onefairyfail

"Друзья"

Иллюстрация onefairyfail

Флин и Рапунцель в "Грязных танцах"

Иллюстрация onefairyfail

Принц Навин в "Друзьях"

Иллюстрация onefairyfail

Анастасия в "Ходе королевы"

Иллюстрация onefairyfail

Геркулес и Мегара в "Друзьях"

Иллюстрация onefairyfail

Принцессы в "Сексе в большом городе"

Иллюстрация onefairyfail

Ариэль в "Титанике"

Иллюстрация onefairyfail

Мулан и Шанг в "Матрице"

Иллюстрация onefairyfail

Белль в "Эмили в Париже"

Иллюстрация onefairyfail

Красавица и Чудовище в "Ты"

Иллюстрация onefairyfail

Аврора в "Крике"

Иллюстрация onefairyfail

Мулан в "Игре в кальмара"

Иллюстрация onefairyfail