Так же думает и художница под псевдонимом OneFairyFail, в определенной степени воплотившая эти фантазии в реальность. Она попыталась перенести персонажей Disney, в том числе любимых всеми принцев и принцесс, в не мультипликационные фильмы и сериалы. Среди них – "Друзья", "Грязные танцы", "Титаник", "Секс в большом городе" и другие.
Это интересно Ариэль, Жасмин и Питер Пен: как персонажи мультфильмов выглядели бы в реальной жизни
Ариэль и Эрик в "Дневнике памяти"
Иллюстрация onefairyfail
Эльза и Олаф в "Друзьях"
Иллюстрация onefairyfail
Геркулес и Мегара в "Красавице"
Иллюстрация onefairyfail
Аладин и Джин в "Друзьях"
Иллюстрация onefairyfail
Питер Пен и Вэнди Дарлинг в "Гарри Поттере"
Иллюстрация onefairyfail
Эрик и Аладин в "Друзьях"
Иллюстрация onefairyfail
Аладин и Жасмин в "Титанике"
Иллюстрация onefairyfail
Ариэль и Эрик в "Друзьях"
Иллюстрация onefairyfail
Анна в "Завтраке у Тиффани"
Иллюстрация onefairyfail
Флин Райдер в "Друзьях"
Иллюстрация onefairyfail
"Дом Disney"
Иллюстрация onefairyfail
Золушка в "Друзьях"
Иллюстрация onefairyfail
Эльза в "Основном инстинкте"
Иллюстрация onefairyfail
"Друзья"
Иллюстрация onefairyfail
Флин и Рапунцель в "Грязных танцах"
Иллюстрация onefairyfail
Принц Навин в "Друзьях"
Иллюстрация onefairyfail
Анастасия в "Ходе королевы"
Иллюстрация onefairyfail
Геркулес и Мегара в "Друзьях"
Иллюстрация onefairyfail
Принцессы в "Сексе в большом городе"
Иллюстрация onefairyfail
Ариэль в "Титанике"
Иллюстрация onefairyfail
Мулан и Шанг в "Матрице"
Иллюстрация onefairyfail
Белль в "Эмили в Париже"
Иллюстрация onefairyfail
Красавица и Чудовище в "Ты"
Иллюстрация onefairyfail
Аврора в "Крике"
Иллюстрация onefairyfail
Мулан в "Игре в кальмара"
Иллюстрация onefairyfail