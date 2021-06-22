Десятки метров в длину: в США надули огромный мыльный пузырь – захватывающее видео

Американец из города Яхатс, что в Орегоне, надул огромный мыльный пузырь на местном пляже. Это произошло еще в июле прошлого года, но видео появилось в сети несколько дней назад.

Пузырь протянулся на десятки метров. Он продержался около минуты, а затем лопнул.

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Для создания пузыря мужчина использовал специальные инструменты, похожие на удочки для рыбалки. Также для того, чтобы выдуть пузырь такого размера на пляже, необходимы соответствующие условия. В тот день все сложилось идеально – температура, ветер и влажность способствовали успеху.

Это моя почти бесконечный пузырь. Было невероятно наблюдать за тем, как он образуется. Казалось, что он не закончится никогда,

– рассказал мужчина.

Это зрелище действительно было захватывающим. Гигантский пузырь сверкал и переливался разными цветами. На фоне морского пейзажа это выглядело очень эффектно. Даже то как он лопнул было потрясающе красивым.

Гигантский мыльный пузырь: смотрите видео