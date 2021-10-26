Сразу же стал мемом: свежий кадр нового фильма о Человеке-Пауке рассмешил сеть

Все поклонники вселенной Marvel с нетерпением ждут выхода нового фильма "Человек-Паук: Нет пути домой", премьера которого запланирована на декабрь 2021 года. До выхода фильма в кинопрокат остается совсем немного, а тем временем в сети появляются эксклюзивные кадры фильма.

Один из них недавно опубликовало издание Empire. На нем Человек-Паук убегает от Доктора Осьминога. Этот кадр сразу же разлетелся по сети, и не только как горячий эксклюзив, но и как тема для шуток.

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Пользователям сети показалось нелепым то, что Спайдермен убегает, а не вступает в поединок со злодеем, как от него ожидалось. Именно поэтому они взяли этот кадр за основу новых мемов, меняя героев, примеряя увиденное на жизненные ситуации и объединяя Паука с персонажами других фильмов и сериалов. Развлечения 24 собрали самые смешные из них.

Новые мемы приближаются

Фото из твитера ablackrosex

Человек-Паук в "Игре в кальмара"

Фото из твитера TheCultureChris

"Я убегаю от спойлеров к новым фильмам"

Фото из твитера CArmadaArtist

"Я VS Работа, стресс, ответственность"

Фото из твитера AdrienXenohis

Неожиданный дуэт

Фото из твитера LeoPard75633531

Это уже марафон какой-то

Фото из твитера LeoPard75633531

"Я и мои январские экзамены"

Фото из твитера Remiworbax5

"Почему ты бежишь?"

Фото из твитера Bosslogic

"Я бегу от своих проблем"

Скриншот твитера therealsupes

"Не вижу разницы"

Фото из твитера EverydayGeek1

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