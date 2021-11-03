В современном формате: в Украине впервые поставят оперу Штрауса "Саломея"

В Киеве впервые в Украине покажут оперу Рихарда Штрауса по пьесе Оскара Уайлда "Саломея" в современном формате. Предпремьерный показ-презентация мультимедийной мистерии Salome tech состоится уже 9 ноября.

Salome tech – новое звучание классической "Саломеи"

Это новая сценическая постановка, в которой зрители смогут узнать, почему библейская принцесса Саломея стала одним из самых ярких женских образов в мировой культуре. Поможет этому эффект полного погружения в действие, созданный посредством сочетания классического оперного вокала, электронной музыки, видеомеппинга и светового шоу.

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Salome tech стала первой постановкой оперы "Саломея" в нашей истории, хотя украинка Соломия Крушельницкая была одной из первых исполнительниц главной партии, но, к сожалению, не на отечественной сцене. Дебютная премьера "Саломеи" состоялась в Дрездене в 1905 году, но имперская Россия до 1917 года запрещала ее из-за идеологии. Та же тенденция сохранилась и во времена Советского Союза.

Наконец опера добралась до Украины, и именно здесь приобретет нестандартное современное звучание. Впервые в музыкальной истории классические вокалисты исполнят ее вживую под оригинальную музыку в электронном ремиксе.





Опера "Саломея" приобретет новое звучание / Фото организаторов проекта

Для команды авторов этот проект является символом культурной свободы и развитости Украины, стремящейся реализовать свой потенциал в общем пространстве европейской культуры.

В постановке творческая группа проекта намерена показать последствия, которые может повлечь за собой базовая подмена экзистенциальных понятий и духовных ценностей в обществе. У пьесы Оскара Уайлда нет положительных героев, а потому не может быть и счастливого финала. Несмотря на новый формат, она остается трагической иллюстрацией происходящего, когда веру меняют на гордыню, любовь на страсть, а достоинство на стоимость.

Как и где посмотреть оперу





Оперу можно посмотреть офлайн и онлайн / Афиша Salome tech

Бесплатный допремьерный показ Salome tech начнется 9 ноября в 19:30 в концертном зале Детской школы искусств №2 имени Вериковского (Киев, улица Бульварно-кудрявская, 2).

Количество мест ограничено, поэтому желающим присоединиться необходимо предварительно зарегистрироваться – заполнить электронную форму, а также иметь зеленый COVID-паспорт, ПЦР-тест на COVID-19 или экспресс-тест на антиген, сделанные не позднее, чем за 72 часа до события.

Принимая во внимание ситуацию в Украине и мире, зрители смогут посмотреть оперу не только физически, но и в онлайн-режиме. Трансляция будет проходить по ссылке.