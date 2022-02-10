Современное искусство: мужчина продал GIF-ку с мусорным баком за 250 000 долларов

Цифровое искусство в виде NFT становится все более популярным и продолжает удивлять своей ценностью. Очередной пример – художник продал GIF-изображение мусорного бака за колоссальную сумму.

Цифровой художник под псевдонимом Robness получил за GIF-ку 250 000 долларов (около 7 миллионов гривен). Именно столько коллекционер NFT-токенов заплатил за картинку, которую Robness скачал в интернете и наложил на нее несколько анимированных эффектов.

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История GIF-ки

Несколько лет назад художник без особого труда создал этот файл и загрузил его на платформу для продажи NFT SuperRare. Тогда из этого ничего не вышло, потому что GIF-ку удалили за нарушение авторских прав.

Однако через два года файл восстановили. Мужчине отправили письмо, в котором объяснили, что изначально его работу не считали искусством. Но это изменилось, ведь за это время NFT-сфера очень развилась.

Эта забавная история стала вирусной, а сама GIF-ка в узком кругу превратилась в популярный мем. Сотни людей вдохновились примером Robness и начали публиковать копии его работы на криптоплатформах.

Закономерно, это повысило интерес к оригиналу – появилось немало желающих наконец-то выкупить GIF-ку у художника. Это удалось одному из коллекционеров, лично связавшемуся с Robness, чтобы больше узнать об истории его лота.

Он позвонил мне и мы говорили 30 – 45 минут об этой веселой истории. Большинство времени он смеялся и захотел купить файл. Я назвал ему цену и все,

– рассказал художник.

Художник Robness / Фото AFP

Художник поделился, что увлечение NFT кардинально изменило его жизнь. Было время, когда мужчина зарабатывал на жизнь случайными подработками и ночевал в своей машине. Но после того, как он начал интересоваться криптовалютой и NFT, все изменилось. "За месяц получается гораздо больше, чем когда я работал баристой", – шутит он.

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