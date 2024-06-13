Соцсеть Х отныне скроет лайки пользователей – сеть взорвалась мемами

В новом обновлении, которое всколыхнуло социальные сети, платформа X решила скрыть количество лайков под публикациями пользователей. Это нововведение вызвало бурную реакцию среди пользователей, которые не замедлили с ответом, заполонив интернет мемами.

Как сеть реагирует на такое нововведение – читайте в материале Развлечения 24.

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Что изменилось с лайками

Отныне в соцсети X пользователи не смогут видеть, кто поставил лайк под публикациями других пользователей. Будет знать это только автор сообщения.

На этой неделе мы делаем предпочтения частными для всех, чтобы лучше защитить вашу конфиденциальность,

– сообщили в компании.

Реакция пользователей

Новая функция вызвала широкий спектр эмоций – от восторга до разочарования. Некоторые пользователи считают, что это нововведение поможет сосредоточиться на качестве контента, а не на популярности.

Как на это реагируют люди в соцсетях / Скриншоты сообщений

Интересно, что до приобретения Twitter Илоном Маском бывшие руководители платформы рассматривали идею введения "дизлайков" по примеру Reddit. На Reddit пользователи могут ставить лайки или дизлайки каждому комментарию, что не влияет на его позицию в треде. Ожидалось, что это нововведение могло бы положительно повлиять на качество обсуждений.