Снова в школу: самые смешные рисунки из школьных учебников, которые делали скучающие ученики
Источник:24 канал
Все мы учились в школе. И будем откровенны – все иногда скучали на том или ином уроке. И для некоторых рисование было отличным способом занять руки, пока учитель что-то занудно рассказывает.
Рисование в учебниках обычно не одобряется, но находятся такие ученики, которые нарушают правила, чтобы создать одни из лучших иллюстраций для учебных пособий. Когда они скучают на уроках, их ум начинает блуждать, а творчество начинает работать.
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Некоторые иллюстрации подобны искусству, которое можно увидеть в музеях – ведь это не просто дорисованные усы Григорию Сковороде. Эти рисунки навсегда останутся в учебниках и будут вдохновлять следующие поколения школьников на творческий подход к изображениям.
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